Microsoft

Salut à tous. J'ai une petite question pour ceux qui suivent de près l'actu sur Halo Inifnite. J'ai discuté avec deux amis cet aprèm et il s'avère qu'il m'ont expliqué avoir lu un truc sur Halo Infinite dont je n'ai jamais entendu parlé.



D'après ce qu'ils ont lu, le prochain Halo ne serait pas développé en lead pour la Xbox Série X, mais pour la One X. Du coup coup si c'est vrai il y a fort à parier que le jeu ne sera évidement pas la vitrine technologique que l'on pourrait attendre.



Le truc c'est que j'ai beau fouiller sur le net, je ne trouve pas de traces de cet article, et rien qui ne mentionne quelle est la plate forme lead !!



Quelqu'un à vu quelque chose à ce sujet ? Car je trouverais ça surprenant que MS commette une telle erreur alors qu'ils doivent au contraire montrer que leur console en a plus dans le bide que celle de Sony !!