Jeux Video

De la part de Dusk Golem et faut avouer qu'il cartonne assez bien coté rumeurs vérifiées depuis quelques tempsDonc Resident Evil 7 et Devil May Cry 5 pourraient ressortir sur les prochaines consoles et même s'il ne peut pas encore partager certaines choses, des articles à ce sujet seront publiés d'ici "quelques semaines".Et bon, logiquement, tu publies pas des articles si y a rienRien de choquant, on parle de Capcom donc on sait que bien des choses vont ressortir.Personnellement, je parie sur :- DMC5 Special Edition avec les nouveaux persos jouables en Bloody Palace comme le laissait entendre la data.- Resident Evil 7 GOTY avec compatibilité VR PC + PSVR2.