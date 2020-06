Bonjour à tous,



En voyant la fin de la conf ps5 et surtout la ps5 digital édition, jai eu un flash a la Michael pachter



Sony viserait 399 € comme prix de lancement mais que les couts de production de le permettent pas,ils lancerait La ps5 digital édition sera a 399€ (comme ca ils se rattrapent en se gavant sur la vente des jeux sur le store a 70 balles) et ils lancent en parallèle la "vrai" ps5 à 499€.



Voila l'article qui sert un peu a rien ,mais comme on a vu pire ici