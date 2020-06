Ellie's rendition of “True Faith” was inspired by Lotte Kestner's haunting cover of the song. Due to an oversight on our end, she wasn't credited as intended. Our deep apologies -- we are rectifying this ASAP. We hope that

@lottekestner

receives the recognition she deserves.



L'interprétation d'Ellie de "True Faith" a été inspirée par la reprise obsédante de Lotte Kestner. En raison d'un oubli de notre part, elle n'a pas été créditée comme prévu. Nos excuses les plus sincères - nous rectifions cela dès que possible. Nous espérons que @lottekestner reçoit la reconnaissance qu'elle mérite.

Souvenez vous la semaine dernière, la chanteuse, Lotte Kestner, qui a fait une reprise réarrangée à sa manière de la chanson "True Faith" initialement interprétée par le groupe de Rock Britannique New Order, avait accusé Naugty Dog de plagiat et avait demandé compensation financière dans l'un de ses twitts.Coup de théâtre c est Neil Druckmann qui le confirme directement sur twitter, que la version chantée par Ashley Johnson (Ellie) dans la dernière pub du jeu s'est inspirée de la version reprise par Lotte Kestner. Faute avouée, faute à moitié pardonnée ?VO:Reprise:Version d'Ellie: