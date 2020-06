Hier soir je me suis regardé sur Netflix, un film d'animation de Makoto Shinkai, j'en avais entendu énormément de bien (je n'ai jamais lu une seule critique négative à son sujet d'ailleurs) et je comprend pourquoi désormais.C'est simple je ne trouve aucun défaut au film (ce qui pour moi est assez rare), le scénario est une merveille d'ingéniosité, nous surprend sans cesse, est émouvant, prenant...la BO est toujours incrusté au bon moment avec le thème idéal, on s'attache au personnage mais vraiment, on ressent leur émotion...quand on pense que c'est fini ça repart de plus belle et rend le tout encore meilleur en montant encore d'un level. Je pourrai tellement dire de choses encore, mais je sais pas par quoi commencer, le truc c'est que l'on ressent et pense à tellement de choses lors du film que c'est difficile d'en faire un résumer. Surtout que le film aborde des tas de thèmes comme la spiritualité, la société moderne et son opposé, la jeunesse japonaise qui veut voir autre chose...Et si ça n'était que ça...les personnages sont attachants comme je disais, mais on surtout une vrai personnalité, son crédible et pas aseptisé comme dans la plupart des films actuels. Le tout est cohérent et rondement mené au niveau de leur psychologie.En prime le film est plutôt complexe, autrement dit, vaut mieux éviter de rater passage, tellement le tout est bien imbriqué.La BO est juste parfaite, elle correspond à merveille à l'univers et est intégré à merveille. Des années que j'avais pas vu un film aussi bien foutu à ce niveau.Quand à la qualité de l'animation et de l'image c'est du haut level, certains plans sont simplement magiques.Et cette fin...je m'en remets toujours pas.Et certains passages sont juste...les mots me manquent.Des années que j'avais pas accroché autant à un film, tout genre confondu.Bref ce film est une perle, un joyaux comme on a voit trop rarement.Merci Makoto Shinkai.