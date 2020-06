Ce dernier contact avec The Last of Us Part II avant la sortie du test est alléchant et confirme nos excellentes premières impressions à son sujet. Sans bouleverser sa formule initiale, le titre de Naughty Dog parvient en moins de 3 heures à montrer la diversité des situations auxquelles vous devrez faire face, proposant quelques éléments annexes bienvenus, de la tension, de l’infiltration, de l’action et une prise en main enrichie du personnage d’Ellie, qui augure d’une aventure immersive et prenante. Le sera-t-elle vraiment ? Cette portion du jeu nous porte à croire que oui, mais pour un titre particulièrement attendue sur sa dimension narrative, la réponse finale ne pourra avoir lieu qu’une fois l’aventure bouclée dans son intégralité. Rendez-vous est donc pris pour la sortie du test, dans une dizaine de jours.





ON L'ATTEND... À MORT !!!

Difficile de cacher notre enthousiasme après cette nouvelle séquence dans les Converse d'Ellie : aussi brillant sur le fond que sur la forme, The Last of Us Part II s'annonce définitivement comme une suite ouverte, intelligente, et qui profite d'une technique au service d'une immersion totale. Alternant les moments de tension avec des phases d'exploration, cette suite poursuit un exercice d'équilibriste assez fou, en distillant sa narration à travers une multitude de situation et de détails, tout en affichant la plastique intestable d'un AAA first party. Autant vous dire que nous n'avons plus qu'une hâte : découvrir le fin mot de cette incroyable histoire !





Classique dans son déroulement, le passage que nous avons découvert lors de cette preview souligne néanmoins quelques pistes intéressantes, à commencer par la volonté de Naughty Dog de surprendre le joueur. En s'amusant à modifier subtilement le sens du rythme, en cassant certains des codes établis dans le premier épisode en termes d'enchaînement de séquences, et en nous faisant comprendre que tout peut arriver, même au moment le plus inopportun, The Last of Us Part II donne réellement envie de découvrir ce qu'il nous réserve sur le long terme. Sa violence et sa brutalité sont indéniables, mais pas nécessairement plus que par le passé, même si le réalisme accru des graphismes tend peut-être à le faire ressentir ainsi. On vous donne donc rendez-vous le 12 juin prochain pour notre verdict final sur l'une des exclusivités Sony les plus attendues de la génération.

Nos première impressions : Vivement !



Il y a quelques imperfections, et nous avons hâte de découvrir la fin de cette odyssée, mais en attendant de pouvoir vous en dire plus dans notre test complet, notez que The Last of Us Part II arrive à nous convaincre et divertir sans grande difficulté. De prime abord, c'est le genre de titre qui contente les amoureux de jeux d'action-aventure agrémentés d'un zeste de survival.

S‘améliorer sans se renier, voilà comment les combats ont évolué dans cette suite. Encore plus brutaux, ils se sont dynamisés et se complètent avec un level design plus ouvert et vertical. Ce passage nous confirme aussi que les fondamentaux de la licence restent néanmoins intacts, qu’il s’agisse de l’ambition artistique ou du sentiment de peur quand les infectés surgissent. Mais est-ce le plus important dans The Last of Us Part 2 ? Les réponses finales arrivent bientôt.