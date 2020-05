Jeux Video

Respect pour le CV du bonhomme ok, mais il devient quoi ?Nan parce que le mec a totalement disparu de l'actualité, et son méga-projet Terra Battle englobant plein de trucs est aujourd'hui considéré un peu mort :- Serveurs de Terra Wars fermé fin 2019 (sans avoir quitté le Japon)- Serveurs de Terra Battle 2 fermé en 2018 (sans avoir quitté les USA)- Et on apprend aujourd'hui que les serveurs de Terra Battle 1 fermeront mondialement fin juinPersonne pour lui filer un billet ?A ce niveau, même un remaster Switch de The Last Story, on prend...