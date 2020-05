"D'autres événements sur la PlayStation 5 pourraient suivre dans les semaines et les mois à venir, et Sony ne devrait pas révéler tous les détails essentiels de la console lors de sa première présentation"

Le géant japonais de la technologie n'a laissé échapper qu'une infime partie de l'information sur la PlayStation 5, dont la sortie est toujours prévue pour les fêtes de fin d'année, malgré la pandémie de Covid-19 qui a freiné ses plans promotionnels. Les fans ont été impatients d'entendre parler de la gamme de jeux vidéo qui seront lancés en même temps que la console et de ceux qui seront dévoilés plus tard.

Scoop avec @6d6f636869 - Sony prévoit un événement de révélation de jeux sur PlayStation 5 pour mercredi prochain, le 3 juin. Il faut inclure la mise en garde désormais habituelle selon laquelle les plans peuvent changer brusquement en cas de pandémie, mais cette date est plus ferme que les rumeurs précédentes.

posted the 05/27/2020 at 02:52 PM by jenicris