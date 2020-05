Adepte de jeu en multi j'ai enfin trouvé pire que call of duty, je nomme world of warship=En effet en plus d'être l'un des plus gros pay to win que j'ai vue il propose en plus de payer la minable somme de 100e ou 50e etc fin bref vous connaissez le système, pour avoir le minimum syndicale pour survivre plus de 5mn en multi.Oui car dans le multi vous tomberez 9fois sur 10 avec des navires bombardent de droite à gauche des torpilles qui vous détruiras en deux deux. Mais c'est pas fini ces torpilles sont détectable seulement 500m devant vous histoire de vous laissez le temps d'admirez la splendide animation de votre navire sombrer dans l'océan. Ces defaults peuvent être gommer grâce au améliorations notamment avec les capitaines etc MAIS l'expérience etc acquise grâce au partie et tellement minable qu'il vous poussera pour ceux passionnés de bateau à payer et à encore payer.Voilà voilà le résumer de ce jeu sur le plan gameplay. Graphiquement ? Passable avec des maps répétitif sans effet météorologique vide. On pourrait croire par moment un jeu mobile mais bon il est gratuit