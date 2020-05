"A great return exclusive to the world of PlayStation! Curious? Keep your eyes peeled: tomorrow you will receive a special newsletter!"

Qualifié d’événement majeur durant tout l'Eté selon Geoff sur Twitter, ce qui arrive demain pour le Summer Game fest parait être assez lourd, d'autre indice viennent confirmer cela .Gamestop Italie partage via son Twitter ( partager par le site Gematsu ) :Quand on sait que les résultat financiers de Sony sont pour demain , on peut s'attendre à une reprise de parole de la part de la marque nippon après le teaser vidéo d'aujourd'hui sur les studios first party.Réponse demain 16hUP : l'évenemts de demain selonUP : Le Summer Game Fest qualifie l'événement de demain :