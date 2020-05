Bonjour à tousEn ce début de week-end prolongé, beaucoup d'entre nous vont passer un certain temps sur nos consoles/PC, et de mon côté je ne vais pas y coupé..Avec les derniers trailers de l'inside Xbox, et principalement celui de Dirt 5, j'ai eu une furieuse envie de relancer Motostorm Apocalypse (qui reste pour moi le meilleur de la série dans beaucoup de points) et ce dernier est dispo sur le PS Now. De là je me suis dit, qu'est-ce que vaut le service actuellement, sachant que je l'avais testé il y a un bon moment et que j'étais pas hyper convaincu. C'est une bonne occasion de lui redonner ça chance et de faire un rapide tour d'horizon du cloud gaming à la sauce Sony.Avant de commencer, il faut savoir que niveau vitesse de connexion je suis plutôt bien lotis avec de la fibre à 200 Mega. Je télécharge mes jeux à environ 20 à 25 Mo/s.Sur console, il y a plusieurs choses à dire. Déjà la possibilité comme nous le savons de télécharger les jeux PS4 directement et d'y jouer en local à la manière du Xbox Game Pass. L'appli est faite de manière à trouver rapidement ces jeux là et il y en a un bon paquet. En comparaison avec le XGP PC (je compare avec ce que je connais), j'ai l'impression qu'il y en a plus sur le PS Now. Et, là encore, chose que j'ignorais, il n'y a pas QUE des jeux PS4 puisqu'il y a la possibilité d'y trouver certains titres PS2 comme Rogue Galaxy ou Ape Escape 2. Cela dit, il est bien noté dans la description qu'il s'agit d'une conversion pour PS4 de jeux PS2, avec donc une hausse de résolution et parfois du framerate.Le catalogue est assez éclectique, il y a de tout et de belle exclus comme Bloodborne, GOW Remastered, Killzone Shadow Fall, Little Big Planet 3, etc. Plus certains titres « oublié » qui font du bien comme Forbidden Siren par exemple. Beaucoup d'indé aussi (j'ai l'impression qu'ils font partie de la plus grosse masse de jeux) comme Overcooked 2, Olli Olli 1 & 2, Limbo, Grim Fandango Remastered, de la baston comme Ultra SFIV ou Guilty Gear Xrd -Revelator-, le tout, je le rappel téléchargeable directement sur la machine et jouable en local, donc pour 10€/mois je trouve le catalogue plutôt étoffé même si ont est clairement pas dans le même esprit que le Game Pass niveau exclusivités (dans le future peut-être?).A savoir également qu'il y a régulièrement des jeux qui s'ajoutent à la liste, les derniers en date étant Rainbow Six Siege, The Evil Within 2 et Get Even.Mais qu'en est-il du streaming ? Voulant tester le service pour (entre autre) me refaire un Motorstorm, j'ai donc chercher le jeu mais sans passer par la recherche simple. Je voulais voir si c'est facile de trouver un jeu en particulier et ma fois oui, c'est assez bien foutu vu que tout le catalogue est classé par genre, thème (horreur, fantastique, post-apo, etc..), allure (gore, immersif, réaliste, relaxant...) et mécanique de jeu (loot, open world, multi compétitif, etc..).Motorstorm Apocalypse est donc trouvable en quelques secondes. Allez on le lance ! Le service mets quelques secondes (10/15 je dirais à vue de nez) pour ce faire et nous voilà parti. A partir de là, première mauvaise nouvelle, impossible de faire de capture d'écran. La fonction Share fonctionne elle par contre. Deuxième chose, ayant platiné le jeu à l'époque sur PS3, il reconnais directement tout les trophées dans le menu du titre, mais la progression est à zéro. Vu que j'ai pas les saves sur la PS4 et sur le cloud du PSN+, impossible à dire si y'a moyen de continuer un jeu commencé en physique sur PS3 et de le finir sur le PS Now.1er tours de piste, je retrouve peut à peut mes marques. Visuellement, faut se le dire c'est de la PS3 dont avec le recul c'est assez dégueu. Aliasing, textures baveuses, c'est pas ouf et le 720p d'origine sur un écran 4K ne pardonne rien, mais j'ai pas eu de problème d'affichage. Par moment, certaines ombres sont buggés mais je saurais pas dire si ça vient du stream ou si c'était déjà comme ça avant, l'idéal serait de comparé avec le jeu en natif sur une PS3. De temps à autre j'ai de grosse saccades (ça vient clairement du stream) de deux/trois secondes mais elles sont assez espacés et donc pas spécialement contraignantes. Du moins sur ce type de jeu. J'imagine que sur des titres plus compétitif ça risque d'être bien plus casse-couille.Concernant la jouabilitée, il y a un très léger décalage dans les commandes, mais vraiment léger. Bien moins perceptible qu'à l'époque quand j'avais essayer le service (ça doit faire plus d'un an). Cela dit le jeu est parfaitement jouable, et c'est vraiment cool de se replonger dans ce Motorstorm complètement dément. Tellement dommage que la licence soit au point mort..Il est temps de passer sur un autre jeu. Une pression sur le bouton Home nous propose de nous renvoyer au menu du PS Now. Je me mets en quête d'un jeu tournant à l'origine en 60fps. Au passage, avec un Sony toujours à la pointe de la technologie, le menu à une sale tendance à ramer ça mère (comme souvent sur le Store) et ça rend la recherche parfois laborieuse. Les gars il est plus que nécessaire de changer ça sur next-gen.Je me fixe sur la sélection de jeux PS3 et il y en a vraiment beaucoup avec quasi toutes les grosses gloires exclu et multi de cette génération de consoles. Tout les Uncharted sont là, Ratchet & Clank, quelques classic HD, Lost Planet (ce jeu ! Mais ce jeu!!!), Killzone, dont le 1er avait été remasterisé en HD, God of War, Bioshock... des heures de jeu en perspective.Je jette mon dévolu sur Rage, que j'avais bien aimé à l'époque et dont je sait de mémoire qu'il tourne en 60fps. La bonne nouvelle c'est que le jeu est bien plus fluide que Motorstorm. La mauvaise, c'est que non, le 60fps n'est pas conservé. On sens que la base est là mais le service bride clairement le framerate et c'est fort dommage. Là encore il arrive d'avoir ces coups de lag à intervalle régulier et j'ai pas ressenti de gêne particulière par rapport à la latence dans les commandes. En réalité dans le feu de l'action ont y fait plus vraiment attention.Dernier jeu que je veut essayer, c'est un titre PS2. Là pour le coup c'est rachitique vu qu'il n'y a que 15 jeux, avec du Red Faction, du Dark Cloud ou du Wild Arms 3. Ah si, y'a THE BGE : Fantavision !! Allez on essaye !Bon autant le dire tout de suite, ça change pas le titre est toujours assez nullosse mais ça tourne bien, pas de soucis d'artefact dans l'image et là encore, comme les autres jeux, les commandes répondent très bien. Il est temps de voir ce que ça donne sur PC.Sur PC il faut télécharger et installer une application, dispo bien entendu sur le site Playstation. Une fois cela fait, il faudra vous identifier avec le login/mot de passe de votre compte PSN. A noter que l'interface n'est pas pilotable au pad. Dommage. Ce qui saute directement aux yeux, c'est qu'elle est beaucoup moins ergonomique, ont a pas les champs de recherche poussé qu'il y a sur PS4.L'intérêt du PS Now sur PC, est de faire les exclusivité PS4 en s'affranchissant de la console, je vais donc me concentrer sur ces jeux dans un 1er temps. Le service est partagé entre les deux machines dont tout les jeux qu'on trouve sur PS4 sont donc dispo sur l'appli PC, et autant taper dans le dur tout de suite avec Bloodborne. C'est l'occasion de voir également si les saves sont partagé entre le cloud PSN+ et le PS Now. Au passage, mon pad Nacon Revo n'est pas reconnu malgré qu'il soit certifié par Sony, obligé donc de brancher une DualShock 4 pour jouer.Donc de suite non, les saves ne sont pas partagées entre le PSN+ et le PS Now. J'irais vérifié à la fin que mes sauvegardes sont bien sur le cloud, mais en l'état il est pas possible de commencer une partie sur console pour la finir sur PC. Visuellement c'est propre et assez proche que ce qu'on peut retrouver nativement sur PS4, même très proche. C'est fluide, enfin autant que la version originale qui souffre toujours de soucis de frame pacing, il y a un toujours un très léger décalage dans les commandes mais c'est tout à fait jouable. Côté bon point, j'ai pas perçu ce soucis de grosses saccades que j'avais relevé sur console. J'ai pourtant les deux machines branchées sur la même box, le soucis vient probablement de la fréquentation plus élevé sur PS4 mais faudrais investigué.En réalité, j'ai toujours pris le fait de faire les exclus PS4 sur PC via le PS Now comme la solution du « pauvre » mais ça reste une bonne altérnative puisque très proche de l'expérience console native. Et je vient du coup de remarquer que je peut naviguer dans l'interface avec le pad.On continu donc avec un GOW 3 Remastered.Les réjouissances continuent, puisque le jeu tourne cette fois en 60fps et les commandes répondent nickel, avec tout de même ce léger décalage (faudra s'y faire, indépendamment de la plateforme c'est toujours légèrement perceptible). Visuellement c'est de toute beauté si ont garde en tête que c'est un remaster d'un jeu PS3 et il n'y a pas d'artefact lié au streaming.Pour finir j'ai vite relancé Rage pour voir si l'expérience est la même que sur PS4. Là, pour le coup la campagne commencé jadis est continuable (ça se dit ça?) sur le PS Now PC, et de façon totalement identique. Je veut dire par là que le jeu n'est toujours pas en 60fps, ce qui me fait pensé que c'est réservé aux jeux PS4 qui supportent nativement cette vitesse d'affichage. Le positif c'est que c'est toujours très jouable et que les saccades de la version PS4 ne sont pas présente.On arrive donc doucement vers la fin de ce long billet.Et bien, il y a un peut plus d'1 an quand je l'ai essayé, j'était clairement pas convaincu. Depuis, j'ai la bonne impression que Sony a améliorer sont service. Tout n'est pas encore parfait. Notamment au niveau de la stabilité globale qui est pas dingue sur console. Le menu rame pas mal, il est assez fréquent de devoir relancer le jeu deux à trois fois pour qu'il fonctionne et il y a de temps à autres de grosses saccades pas spécialement gênantes mais qui peuvent, en fonction du jeu, causé quelques désagréments.Sur PC, le service s'en sort mieux puisque plus stable (pas de saccades) et les jeux se lancent cash avec un temps d'attente plus court. En contre partie, l'appli est moins bien conçu, notamment au niveau de la recherche de jeu, bien plus abouti sur PS4. La possibilité de commencer un jeu sur console et le finir sur PC est aussi un très bon point, mais il est fort dommage que les sauvegardes ne sont pas partagés entre le cloud du PSN+ et le PS Now. Cela dit, et c'est là où je change drastiquement mon fusil d'épaule, c'est que s'abonner au service alors qu'on a qu'un PC (et peut importe ça puissance puisque tout est streamer, l'important étant d'avoir une connexion solide) pour se faire les exclus PS4/PS4 Pro est une bonne alternative. L'expérience de jeu est quasi comparable au même titre natif sur console même si il faut bien évidement garder en tête que vous ne pourrez pas profiter de la 4K sur certains jeux optimisé pour la Pro, ainsi que du HDR. Et il est bon de rappeler aussi que, pour l'instant, il n'est pas dans les plans de Sony de fournir day one ces grosses cartouches, là où c'est un des arguments majeur de Microsoft en faveur de son Game Pass.Pour fini, avec un abonnement qui commence à moins de 10€/mois (ou 25€ pour trois mois, ou 60 € à l'année) et un catalogue de plus de 700 titres PS4, PS3 et PS2 (j'ai pas compté, j'ai envie de dire que ça fait beaucoup mais en réalité y'a un paquet de jeux intéressant), le passage à la caisse peut être envisagé. Les jeux téléchargeable sur PS4 (en confrontation total donc avec le Game Pass de Microsoft) sont nombreux et de qualité, mais Sony propose beaucoup moins d'exclusivités que sont principal concurrent.Clairement entre les deux, même si j'ai été agréablement surpris par le PS Now, le XGP s'en tire bien mieux, surtout sur PC où il coute vraiment que dalle par rapport aux jeux dispo et surtout à l'assurance d'y avoir les prochains gros titres first party day one.