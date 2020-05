Bonjour à tous !Je fais parti des défenseurs de la Cross-Gen, qui permettra aux joueurs les moins fortunés de pouvoir continuer de jouer aux nouveautés sur leur console actuelle (telles que Call of The Sea, Halo Infinite ou Bloodlines 2), mais j'aimerais savoir, en tant que joueur, êtes-vous heureux de cette annonce, ou préférez-vous les jeux exclusifs à la Next-Gen ?J'ai souvent lu de la part de joueurs sur Gamekyo que la cross-gen risque de brider les expériences et graphismes des jeux sur Next-Gen (je ne m'y connais pas en technique, mais notamment sur la taille des Open World ou leurs architectures qui utilisent aujourd'hui des techniques pour masquer les limitations des disques dur et de la RAM), et je suis vraiment curieux de voir aujourd'hui comment a évolué votre avis sur le sujet.De mon côté, j'ai tendance à beaucoup me rapprocher de l'univers PC où il est assez simple de définir plusieurs niveau de qualité de texture ou de nombres de polygones (je ne vais même pas parler d'un simple changement de résolution en 4K qui peut mettre à genoux une machine sur un jeu pas optimiser), et du coup je ne suis pas certains que l'impact sur les jeux Next-Gen sera si élevé - avec mes humbles connaissances bien sûr.C'est bientôt la fin du confinement, je n'aurais plus autant de temps à me poser des questions existentielles de la sorte, rassurez-vous