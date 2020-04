Metacritic 84% (29 critiques) -Pour l'instant-

God is a Geek 9,5/10

Streets of Rage 4 est merveilleux. Tout, du combat à la bande originale, est conçu avec un grand respect de l'original, offrant une nouvelle vision de cette série populaire.

Destructoid 9/10

Streets of Rage 4 est un triomphe absolu. Le visuel est bluffant, le son sublime et il se joue comme un rêve. SoR 4 offre un concentré d'action à toute épreuve pour les anciens et nouveaux fans, le tout à un prix modeste. Cela a été une longue attente pour les fidèles de Streets of Rage, mais les retours sont rarement aussi réussi que celui-là. GRAND UPPAH!

JVC 17/20

JeuxActu 17/20

USgamer 8/10

Streets of Rage 4 est un petit concentré d'excellent beat 'em up. Bien que sa longueur et son manque de modes supplémentaires puissent rendre cette offre mince, elle est compensée par des combats brillants, un style effusif et un ensemble solide de morceaux de musique. Si les jeux beat 'em up connaissent un renouveau, Streets of Rage 4 mène la charge.

Gameblog 8/10

Gamekult 8/10

