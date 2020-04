PS5 prendra également en charge le ray tracing et les jeux PS4 existants. Le ray tracing sur les consoles signifiera que les développeurs de jeux commenceront à le prendre au sérieux. Un meilleur CPU et un meilleur SSD signifieront plus de jeux 60fps sur les consoles, et un cross-play plus équitable avec les PC. 2020 est la véritable nouvelle génération de consoles

Cela fait un an que je dis que le CPU et le SSD sont la clé des consoles de nouvelle génération, et non des téraflops. Les développeurs disent la même chose. J'ai également dit que Lockhart ne sapera pas les jeux de la prochaine génération...

Tom Warren: