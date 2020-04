Peut-être histoire de profiter du pic de popularité de la Switch, Nintendo va proposer, vous pourrez profiter d'une Démo Spéciale 2020 donnant accès au mode Guerre de Territoire avec toutes les variantes classiques, au mode coopératif Salmon Run et même aux parties classées.Pour ceux qui craqueraient pour le titre, il sera vendu en promotion à -30 % lors de la période de l'essai.Et ce n'est pas fini ! Nintendo va faire revenir les SplatFest avec une édition spéciale ketchup contre mayo (rien à voir avec le Burger Quiz), un rappel à la toute première compétition multijoueur organisée dans Splatoon 2. Du 23 mai au 00h00 jusqu'au 24 mai à 23h59, vous pourrez choisir un camp et combattre en ligne, avec espérons-le des récompenses autres que l'honneur de la victoire à la clé.

posted the 04/23/2020 at 08:32 AM by nicolasgourry