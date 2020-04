Sony Corporation prévoyait d'annoncer ses résultats financiers consolidés pour l'année fiscale se terminant le 31 mars 2020 le jeudi 30 avril. Cependant, en raison de retards dans les procédures de clôtures comptables et diverses opérations résultant de l'épidémie de COVID-19, nous vous informons que cette annonce a été décalée au mercredi 13 mai.

Alors que les constructeurs de ce monde tentent envers et contre tout de ne pas dévier du planning de sorties initialement annoncé, les difficultés s'amoncellent jour après jour, et rendent la situation aussi instable qu'imprévisible. Demandez au Comité Olympique, vous allez voir.Mais parce qu'en 2020, malgré un ciel moins pollué qu'à l'accoutumée, l'avenir (même proche) s'avère bien difficile à décrypter, et c'est ainsi que Sony Corporation a annoncé dès aujourd'hui dans un communiqué un report de la publication des résultats consolidés de l'année fiscale 2019-2020 :Si cette annonce décevra évidemment les actionnaires et autres investisseurs,, si l'on en croit les dernières rumeurs.Au vu des enjeux économiques de cette drôle d'année,