Si vous nous suivez sur la chaine, vous avez dû voir l'unboxing de la monstrueuse First Class Edition du remake d'FFVII.Aujourd'hui nous vous proposons une petite vidéo du même genre mais avec cette fois-ci, la présentation des vinyles qui regroupent une petite partie des musiques du remake, mais aussi de l'original !Aimez-vous les musiques du Remake, anciennes comme nouvelles ?Attendez-vous la BO complète du jeu ?Avez-vous acheté ce vinyle vous aussi ?Avez-vous d'autres vinyles, de jeux ou non ?

posted the 04/17/2020 at 09:30 AM by sg2players