On ne sait pas s'il y a beaucoup de joueurs de Battle Royal par ici mais nous on a décidé de tester Warzone, le nouveau BR à la mode !Nous ne sommes pas des experts dans le domaine mais visiblement ce jeu est accessible à tous contrairement à d'autres jeux du même genre.Du coup on découvre à trois, tranquillement, les joies des tueries en masse !Et vous, jouez-vous aux Battle Royal ?Aimez-vous CoD Warzone ?Avez-vous fait des top 1 comme nous ?