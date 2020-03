: Le jeu sera livré sur une cartouche de 16 Go comprenant le premier acte de chaque jeu composant la collection. Pour la suite des aventures et les DLC accompagnant le tout, un téléchargement, dont la taille n'a pas encore été précisée, sera nécessaire.: Le titre comprendra Borderlands, Borderlands 2 et Borderlands The Pre-Sequel !, ainsi que tous les DLC associés. Sur la cartouche, de 8 Go, les joueurs trouveront le premier opus, accompagné d'un téléchargement de 6,6 Go. Pour les deux autres titres, c'est un second téléchargement, de 35 Go qui attendra les joueurs, nécessitant évidemment une carte SD, la console ne disposant que de 32 Go de mémoire interne.: Les deux premières missions de la campagne principale seront intégrées à la cartouche (de 8 Go), tandis que le reste du jeu et les extensions exigeront un téléchargement de 24 Go.