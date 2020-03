Dragon quest XI:

Gris:

Monster Boy et le Royaume Maudit:

Trines 4:

Ori II

Doom Eternal:

SwitchJ'ai profité d'une période creuse en sortie pour me plonger dans cette saga.Ce fut mon premier épisode! Et je ne regrette pas de par son côté J-rpg au tour par tour qui tend malheureusement de plus en plus à disparaître pour des combats en temps réel.Le jeu est long, rempli d'une multitude de quêtes annexe , où d'ennemis à combattre tous les 5 mètres. Mais au final, on plonge dans une belle histoire (+-50h) avec divers rebondissementsSwitchGris fait partie des jeux habituellement niais, contemplatifs, symboliques, ... dont je ne fais que porter un regard à distance, sans m'y plonger de dans. Mais cette claque artistique a titillé ma curiosité et je me suis plongé corps et âme dans ce bal de couleurs émotionnelles.SwitchComment se prendre une belle claque dans les dents en plongeant dans une série dont j'avais joué au premier opus il y a 34 ans.Le temps passe tellement vite! Tout comme celui passé sur ce "Metroidvania" qui m'a surpris par ses idées intéressantes,sa DA et l'évolution dans la progression du personnageSwitchLa saga Trine fait aussi partie des jeux que je regardais du coin de l'oeil mais qui n'était pas ma priorité. J'ai profité d'une promotion sur le store Nintendo pour m'y plonger.Le jeu a une DA chatoyante et travaillée, on dirait un livre de compte de fée.Les mécaniques de gampeplay sont bien huilées et innovantes dans le monde des jeux de plateformes. Le jeu est pimenté par une courbe de progression aux petits oignons. De même pour les énigmes.Par contre en termes de combats rien de bien folichon et bien redondant.Je me suis amusé tout au long de l'aventure, mais je ne me plongerais pas dans une suitePcCette suite de l'aventure est toujours tout aussi enivrante de par:" son gameplay progressif Metroid like, de par sa DA à tomber par terre , son système de combat totalement repensé, ...."Par contre, je ne sais si depuis lors cela a été réglé mais de par certains bugs et freeze divers .... je vous conseille d'attendre pour profiter pleinement de cette perle rare sur xboxSi on devait résumer ce titre, il tiendrait sur ce slogan: " Tapppperrrrr mais pas comme un con".Doom a un gameplay nerveux , riche , bourrin aussi .... il ne suffit pas de foncer tête baissée dans le tas pour venir à bout de la multitude de monstres présent dans le bestiaire.Chaque monstre à son point faible que ce soit sur le plan de sa structure mais aussi sur le choix des armes à utiliser contre eux. L'impact ne sera pas la mêmeAu final, malgré ses airs bourrins décérébré Doom Eternal propose un gameplay vraiment intelligent et vous demandera à la seconde de choisir telle ou telle action pour vaincre ou mourir.