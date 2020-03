Jeux Video

Polémique du jour coté USA.Rappelons que ce peuple se bat actuellement avec les français pour savoir qui est le plus con face au coronavirus.Et le géant du JV Gamestop vient de faire fort : devant le début de mesures de confinement qui va frapper de plus en plus fort aux USA, la firme refuse la fermeture de ses magasins qu'il considère classé "Essentiel" au même titre que la bouffe et les médicaments.Kotaku a interrogé quelques employés sous anonymat et c'est le malaise général devant le choix de la direction :