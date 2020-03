Les Echos

Le journal «Le Monde » l'a annoncé ce week-end dans un éditorial sur la crise du coronavirus : « pour répondre à vos questions, pour faciliter vos décisions dans vos vies personnelles et professionnelles, nous mettons à votre disposition de nombreux articles en libre accès ». Quelques heures après, « Le Figaro » a annoncé une initiative similaire.L'éditeur de presse jeunesse français Playbac (Mon quotidien, L'Actu) offre de son côté quinze jours d'abonnement « aux 7-17 ans bloqués chez eux ».. La chaîne Canal+ a profité de cette période propice pour passer tous ses programmes en clair pour tout le monde, sur l'ensemble des box.L'opérateur Orange a également annoncé l'accès gratuit pour tous ses clients, via leur décodeur TV, à ses quatre chaînes OCS ainsi qu'à cinq chaînes jeunesse : Boomerang, Tiji, Boing, Toonami et Canal J.Anime Digital Network (ADN), plateforme européenne dédiée à l'animation japonaise, a de son côté annoncé que sa série phare « Naruto » serait accessible gratuitement le temps du confinement.Films de Tim Burton, Quentin Tarantino, David Lynch, Christopher Nolan… Le site éducatif Openculture.com a pris l'initiative de répertorier plus d'un millier de chefs-d'oeuvre disponibles gratuitement et légalement en ligne.Le site de podcasts Majelan, lancé l'an dernier par l'ex-patron de Radio France Mathieu Gallet, offre pour sa part ses contenus en illimité pendant un mois.Le podcast pour enfants Taleming a créé une liste collaborative , mise à jour régulièrement, recensant une multitude de ressources pour occuper ses enfants à la maison : podcast, albums de chansons, vidéos, ressources scolaires…Jusqu'à la reprise de l'école, Bayard jeunesse met en ligne gratuitement sur son site Bayam des idées d'activité. Dessins animés, ateliers interactifs, comptines, livres sonores… Plus de 2000 contenus sont accessibles.De même, la plate-forme toulousaine de cours en ligne Schoolmouv, qui revendique d'être la plus utilisée en France, a décidé d'offrir ses contenus payants pour « un euro symbolique », dans un geste de « solidarité », mais aussi en vue d'« évangéliser auprès des parents ». L'offre porte sur les abonnements payants, à raison de 29,99 euros par mois normalement, qui incluent cours filmés, exercices, sujets du bac et contenu encyclopédique.Bien que les musées aient fermé leurs portes, notamment en France et en Italie, il reste possible de s'y rendre, du moins virtuellement. A Paris, le Louvre offre de voyager au milieu des collections égyptienne ou médiévale, tandis qu'en Italie, les célèbres sites archéologiques fermés au public, comme Pompéi et Herculanum, proposent en alternative des visites virtuelles en vidéo sur les réseaux sociaux.Google Arts & Culture, portail mis en ligne par Google en 2011, permet un beau tour d'horizon en proposant de visiter virtuellement 550 musées et institutions : le Musée du Quai Branly, le château de Versailles, le MoMa de New York, le Rijksmuseum d'Amsterdam ou encore Ermitage de Saint Petersbourg.« Jouez tant que vous voulez », voilà le message envoyé par l'application Candy Crush. Le jeu, l'un des plus populaires (et rentables) au monde va laisser ses utilisateurs jouer sans limite pendant une semaine grâce à « un nombre de vies illimitées ».Pour ceux qui tourneraient en rond dans leur salon, de nombreuses applications de sport, ou influenceurs « fitness » sur les réseaux sociaux, proposent des programmes pour se dépenser chez soi. On peut citer l'application CARROT Fit, et ses séances d'entraînement de sept minutes temporairement téléchargeables gratuitement, ou la populaire application de yoga Down Dog, exceptionnellement gratuite également.Le site PornHub, un des leaders du secteur, a d'abord offert une période d'abonnement premium à tous les résidents italiens avant d'étendre l'offre aux Français et aux Espagnols.Le producteur français Marc Dorcel a offert de son côté un accès gratuit à son offre de rattrapage et à ses chaînes TV, ainsi que des milliers de sextoys. Le site Jacquie et Michel a également offert quelques films gratuits à ses spectateurs.Rappel (Merci Famimax) :Tout ce qui devient gratuit pendant la période de confinement.-Les abonnés qui ont déja Canal+ ont désormais accès à toutes les chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires.-SFR offre un accès à son bouquet Plus Jeunesse et au bouquet Divertissement & Découverte-Free offre un accès aux chaînes jeunesse suivantes pour les abonnés Freebox : Boing, Boomerang, Boomerang+1, Toonami, Canal J, TIJI, Pitchoun TV, Telekidz et Baby TV.-L'INA offre trois mois d'abonnement gratuit(https://www.ina.fr/)-L'Opéra de Paris met en ligne gratuitement ses spectacles(https://www.operadeparis.fr/)