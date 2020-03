Samsung coupe son service PlayGalaxy Link le 27 mars.



PlayGalaxy Link permet de streamer ses jeux PC sur son téléphone Samsung.. et n'est jamais sorti de beta.



évidemment avec un service réservé à une gamme de téléphones les perspectives étaient limitées.. et vu les déboires de GeForce Now avec les éditeurs qui le désertent, ça ne serait pas étonnant que ça ait précipité la fin de PlayGalaxy Link.