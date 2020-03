Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique d'Ori and the Will of the wisps par Digital Foundry :







■Comme le premier, c'est toujours sous le moteur Unity.■Le jeu repose sur un mélange d'effets visuels en 2D et 3D.■Ce second opus a bénéficié de plusieures améliorations visuelles par rapport à Ori & The Blind Forest, ici le nombre des objets et des détails affichés à l'écran a considérablement été augmenté.■Chaque zone du jeu est superbement réalisée.■Le monde d'Ori and the Will of the wisps est plus vivant que l'original, presque tout réagit autour du joueur.■Chaque surface du jeu peut désormais recevoir une lumière dynamique, ce qui rend chaque scène magnifiquement éclairée et débordante de couleurs.■Le jeu profite de nouveaux effets visuels tels qu'une belle profondeur de champ "bokeh" qui renforce et ajoute de la profondeur à cet univers.■L'IQ a été grandement boostée du moins sur la version Xbox One X grâce à sa résolution élevée et proche du 2160p contrairement à la version Xbox One de base qui semble être en 900p seulement voir peut être un peu moins.■Les objets en 2D semblent les mêmes sur les deux versions en revanche les objets en 3D paraissent plus propres et moins pixelisés sur Xbox One X.■L'ajout du HDR par rapport au premier Ori apporte de la nuance pour les ombres.■Support du Dolby Atmos.■Coté framerate même si le jeu s'en sort plutôt bien, il souffre encore de quelques problèmes de performance et n'est pas aussi fluide et parfait comme l'était Ori & The Blind Forest.■Sur Xbox One X : 37~60fps en moyenne avec adaptive v-sync selon les zones et l'action qui se déroule à l'écran.■Sur Xbox One Fat/S : 30~50fps avec davantage de baisses par rapport à la version X et rarement proche des 60fps.■Les loadings sont légèrement plus longs par rapport au premier jeu.