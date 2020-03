Lorsque j'ai quitté Naughty Dog à la fin de l'année dernière, ils m'ont menacé de retenir mon dernier salaire jusqu'à ce que je signe des documents supplémentaires déclarant que je ne partagerais pas leurs pratiques de production. Ils ont fini par céder quand je leur ai assuré que c'était très probablement illégal de faire ça...



La vérité, c'est que je n'ai pas d'histoire terriblement croustillante. Les "animateurs d'histoires", comme on nous appelait, faisaient en moyenne 46 heures par semaine quand je suis parti et je n'ai personnellement jamais dépassé les 55 heures. L'équipe de narrateurs est super organisée et nous avons réagi à tout ce qui nous a été proposé. Cela ne veut pas dire que les autres ne souffraient pas pour autant.



Pour la démo du jeu présentée en septembre dernier, les animateurs ont craqué plus que je n'en ai jamais vu et ont eu besoin de plusieurs semaines de récupération par la suite. Un de mes bons amis a été hospitalisé à ce moment-là en raison d'une surcharge de travail. Il lui restait encore plus de six mois de contrat. Il y en a eu d'autres depuis.



La raison pour laquelle je suis parti est que je ne veux travailler qu'avec les meilleurs. Ce n'est plus Naughty Dog. Leur réputation de crunch au sein de Los Angeles est si mauvaise qu'il était presque impossible d'engager des animateurs de jeux sous contrat expérimentés pour clôturer le projet. C'est pourquoi nous avons fait appel à des animateurs de films.



Bien que très talentueux, ils n'avaient pas le savoir-faire technique et conceptuel pour assembler des scènes. De même, l'équipe de conception s'est agrandie avec des juniors pour compenser l'attrition des rôles clés. Chaque aspect de la finition de ce jeu a pris beaucoup plus de temps en raison du manque d'expérience de l'équipe.



Ne vous méprenez pas, ces juniors sont pour la plupart géniaux et les meilleurs l'étaient vraiment, c'est juste que lorsque le rapport junior/senior est déséquilibré, les choses peuvent vraiment se gâter et on passe plus de temps à s'entraîner qu'à travailler.



Le travail sous contrat est une énorme partie de l'écosystème de Los Angeles pour livrer de grands jeux. Contrairement à la conception de jeux, il existe une industrie de l'animation florissante ici et les animateurs chevronnés peuvent souvent choisir leurs projets. La plupart des animateurs d'histoires à contrat ont quitté l'année dernière.



Ceux qui ne peuvent pas le faire restent pour 2 ou 3 projets (avec des pauses entre les deux) et, bien qu'ils soient payés en heures supplémentaires, ne reçoivent jamais d'avantages ou la sécurité d'un contrat de travail à plein temps. C'est ainsi que l'industrie évolue, de sorte que les travailleurs ont besoin de plus de protection et de garanties.



Il y a des histoires de ND pires que ça, mais comme tout ce qui est sur mon twitter, je me concentre sur l'animation. Pour les fans de TLOU2, le jeu devrait se dérouler à merveille avec des animations de premier plan. En revanche je ne recommanderais à personne de travailler chez Naughty Dog tant qu'il n'auront pas donné la priorité à la rétention des talents.



En fin de compte, les jeux linéaires du studio ont une formule et se focalisent sur leurs tests de merde. Bien que talentueux, leur succès est dû en grande partie au financement des retards par Sony plutôt qu'à leur compétence uniquement. Une équipe plus expérimentée aurait expédié TLOU2 il y a un an.

When I left Naughty Dog late last year they threatened to withhold my final paycheck until I signed additional paperwork stating I wouldn't share their production practices. They finally relented when I assured them that was most likely illegal...



The truth is I have no awful crunch tale. The "story animators" as we were known were averaging 46hrs a week when I left and I personally never went over 55. The story team is super organised and we reacted to whatever was thrown at us. That's not to say others weren't suffering.



For the demo shown last September, the gameplay animators crunched more than I've ever seen and required weeks of recovery afterwards. One good friend of mine was hospitalised at that time due to overwork. He still had over half a year to go. There have been others since.



The reason I left is because I only want to work with the best. That is no longer Naughty Dog. Their reputation for crunch within LA is so bad it was near impossible to hire seasoned contract game animators to close out the project. As such we loaded up on film animators.



While super-talented, they lacked the technical/design knowhow to assemble scenes. Similarly, the design team ballooned with juniors to make up for the attrition of key roles. Every aspect of finishing this game took much longer due to the lack of game experience on the team.



Don't get me wrong, these kids are mostly awesome and the best were great. It's just when the junior/senior ratio is out of balance things can really grind and more time is spent training than actually working. (LA teams, make sure and pick them up when all the contracts end.)



Contract work is a huge part of the LA ecosystem to ship large games. Unlike game design, there is a thriving animation industry here and seasoned animators can (often) choose their projects. Most of the contract story animators quit last year.



Those that don't can be at ND for 2-3 projects (with pauses inbetwen) and, while paid overtime, never receive benefits or the security of a full-time gig. This is the way the industry is moving so workers need more protection rather than the carot of a fulltime job "one day".



There are ND stories worse than this but like everything on my twitter I'm focusing on animation. For TLOU2 fans, the game should turn out great with industry-leading animation. I would just not recommend anyone work at Naughty Dog until they prioritise talent-retention.



Ultimately, ND's linear games have a formula and they focus-test the shit out of them. While talented, their success is due in large part to Sony's deep pockets funding delays rather than skill alone. A more senior team would have shipped TLOU2 a year ago

Jonathan Cooper: