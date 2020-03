PS : il est aussi connu pour avoir doublé Esbern, l'un des derniers membres des Lames dans The Elder Scrolls V : Skyrim.

1929-2020 (90 ans)Né en Suède en 1929, l’acteur de près de 2 mètres aux yeux bleus perçants s’est d’abord fait connaître en collaborant avec Ingmar Bergman, qui lui a fait jouer une partie d’échecs contre la Mort dans Le Septième Sceau, sorti en 1957. Il l’avait ensuite fait tourner dans Les Fraises sauvages, Le Visage ou encore Les Communiants. Suivront une douzaine d’autres films parmi lesquels Le Lien (1971).Il a par la suite entamé une carrière riche en seconds rôles à Hollywood. Le réalisateur américain William Friedkin lui offre ainsi le rôle du père Lankester Merrin pour L’Exorciste en 1973, immense succès au box-office.Infatigable, il intègre la saga Star Wars en 2015, avec le rôle de Lor San Tekka, proche de la famille Solo, pour le septième épisode, Le Réveil de la Force, avant d’incarner la corneille à trois yeux dans la série au succès planétaire Game of Thrones.Il a également incarné de nombreux méchants à l’écran, tournant sous la direction de David Lynch (Dune), Steven Spielberg (Minority Report), Martin Scorsese (Shutter Island).

