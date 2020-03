4Gamer: Il y a eu un retard d'un mois, mais le développement sera t'il terminer avant sa date de sortie le 10 avril?



Tetsuya Nomura: «Oui, tout va bien maintenant. Nous avions besoin d'un peu plus de temps pour certaines des dernières améliorations mais le jeu est Gold maintenant et il n'y aura plus de retard. "



4G : J'attends sa sortie avec impatience. Je voudrais vous demander à nouveau, mais pendant que vous refaites Final Fantasy VII, je suis sûr qu'il y a eu une discussion concernant la modification de ceci ou laissez cela . Sur quels points vous êtes-vous concentrés lors du développement du remake?



Tetsuya Nomura: «Nous étions très conscients de des joueurs qui connaissent le Final Fantasy VII original et ceux qui ne le connaissent pas. Je pense que Final Fantasy VII est un de nos plus célèbres titres, et beaucoup diraient la même chose. Cependant, 20 ans se sont écoulés depuis la sortie de l'original, donc il y a un nombre considérable de personnes qui ne le savent pas. "



4G : Les jeunes joueurs voient la première PlayStation comme une console de jeu rétro aujourd'hui ....



Tetsuya Nomura: "Et ils se demandent peut-être" ce qui était si génial avec Final Fantasy VII? "Donc, si nous devions faire un remake à cette époque, cela doit être satisfaisant pour les fans plus âgés, bien sûr, et cela doit être également agréable pour ceux qui ne le connaissent pas encore "



Est-ce en partie pourquoi il a un combat basé sur l'action?



Tetsuya Nomura: «C'est vrai. Les batailles en temps réel sont la tendance des jeux de nos jours. Bien que certains puissent le rejeter, si nous devions faire Final Fantasy VII dans la génération d'aujourd'hui, nous devons nous diriger vers le temps réel. Nous l'avons décidé dès le début de la planification. »



4G : Si vous le faites de la même manière que l'original, cela finira par être juste Final Fantasy VII avec de jolis graphismes.



Tetsuya Nomura: «Bien que je pense que certains seraient d'accord avec cela, si nous devions le faire avec la même structure à l'époque, nous aurions pu le superviser et demander à des développeurs externes de le faire. Cependant, si nous devions le faire nous-mêmes, au lieu de faire la même chose que l'original, nous préférerions avoir quelque chose qui puisse surprendre ceux qui ont expérimenté le jeu à l'époque. Pour cette raison, nous avons opter pour cette solution là. »



4G : C'était à peu près au moment où le matériel est passé de Super Famicom à PlayStation, donc je crois que Final Fantasy VII a vu une partie de la surprise et de l'intérêt qui sont venus avec le saut vers les graphiques 3D. Je pense qu'atteindre ce niveau d'étonnement serait un défi de taille dans la génération d'aujourd'hui, mais y avait-il une pression?



Tetsuya Nomura: «Je n'ai ressenti aucune pression. La conception du jeu était en temps réel depuis le début et nous avions une proposition pour les anciens et les nouveaux fans. Tout ce que nous avions à faire était de continuer à avancer. Pour être honnête, je n'ai pas eu le temps de me sentir sous pression. Bien sûr, pendant le développement, j'ai constamment pensé à toutes les préoccupations de ceux qui ont expérimenté l'original, mais je pense que cela devient une merveille pour les nouveaux et les anciens fans. J'ai hâte de vous voir y jouer. »



Interview par 4Gamers traduit par Resetera en anglais ( Le jeu est Gold selon Nomura ) :