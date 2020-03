Eh bien, la véritable raison pour laquelle nous avons décidé de faire une campagne Kickstarter n’était pas du tout une question de financement, mais plutôt d’évaluer l’intérêt pour The Wonderful 101. C’est un jeu que nous avons toujours voulu revoir à un moment donné, alors nous avons pensé que ce serait une bonne occasion de réunir les partisans — de les unir — et d’évaluer l’intérêt. Et essentiellement, pour sortir le jeu. Ce n’était donc pas vraiment une question de financement, il était question d’auto-publication, de rassemblement des fans et de revisiter The Wonderful 101.

Pour moi et pour Platinum Games, The Wonderful 101 est l’un de nos jeux les plus importants, tant en volume qu’en contenu. Je n’ai donc pas jugé nécessaire d’ajouter quoi que ce soit au jeu lui-même, et cela aurait créé un déséquilibre. Donc, il n’y a rien qui sera ajouté au jeu en termes de niveaux ou de personnages supplémentaires. Cependant, à l’époque de la Wii U, il y avait certaines choses que nous ne pouvions pas mettre en œuvre, dont beaucoup concernent les fonctionnalités conviviales, la jouabilité, les directives du lecteur, et ainsi de suite, qui seront ajoutées dans cette version.

C’est très vrai, et nous avons planifié une sortie sur Xbox One. Mais le fait est que le moteur original pour le jeu et le moteur pour la Xbox One sont très différents, et ce n’est pas facile à porter comme les autres systèmes. Par conséquent, malheureusement, nous avons dû renoncer à la version Xbox One.

JVC

