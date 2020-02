Le season pass 3 de Dragon Ball FighterZ devrait nous dévoiler encore 3 combattants pour le moment inconnus mais voici qu'un indice apparaissant sur l'Eshop pourrait nous donner une légère indicationsLes couleurs de chaque personnages seraient représentés en arrière plan : rouge pour Kefla , Argent pour Goku UI . Il resterait donc la couleur bleu , vert et bronzer ( bruni , s'apparentant à du marronâtre )Voici un exemple de ce à quoi pourrait correspondre ces trois couleurs :Muten Roshi et Vegeta Majin revenant beaucoup dans la bouche des joueurs de FighterZ , cela serait donc fort probable , pour Paul kuan / Paikuhan ( écrivez le comme vos voulez ) libre à chacun de se faire son propre avis .

Like

Who likes this ?

posted the 02/26/2020 at 06:40 PM by gantzeur