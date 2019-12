Le nom que nous voulons donner à notre prochaine génération est simplement «Xbox» Aux Game Awards vous avez vu ce nom par l’intermédiaire de notre Xbox Series X. Exactement comme les fans ont pu le voir avec les générations précédentes, le nom «Xbox Series X» nous ouvre des portes pour d’autres modèles dans le futur.

Après avoir fait parler, autant pour son design que pour son nom, la Xbox Series X révèle un petit secret aujourd’hui par la voix de l’un de ses représentants. Car contrairement à ce que la majorité a pu penser lors de la présentation de la console aux Game Awards, la prochaine génération de consoles du constructeur américain ne se nommera pas «Xbox Series X».C’est le site de nos confrères de Business Insider qui est parvenu à obtenir l’information selon laquelle la Xbox Series X sera seulement un modèle, et non pas une génération, comme l’ont été la Xbox 360 Elite ou la Xbox One S par exemple.On peut donc retenir plusieurs choses. D’une part, et contrairement à la majorité des avis émis suite à la présentation de la console, Microsoft cherche à simplifier le nom de sa future machine.’ Dautre part, il paraît évident que le constructeur imagine déjà d’autres modèles, ce qui pourrait confirmer les rumeurs autour des modèles Lockhart et Anaconda avec une console plus puissante (et donc plus chère) que l’autre.Dans la communication réalisée par Microsoft jusque là, on distingue d’ailleurs très bien la différence de taille des caractères qui laissaiet déjà entendre que le terme «Xbox» était le principal élément à retenir. A voir comment la firme américaine communiquera dans le futur, histoire de ne plus laisser aucune place aux doutes et à la confusion à l’avenir.