''Il y a toujours cette différence entre le design et l'acoustique, entre le refroidissement et le fonctionnement de la console. Nous n'allions pas faire de compromis sur les performances... Je suis juste incroyablement impressionné par le design que nous avons trouvé.



Son design nous permet d'offrir quatre fois la puissance de traitement d'une Xbox One X de la manière la plus silencieuse et la plus efficace possible, ce qui est d'une importance capitale pour offrir un gameplay vraiment immersif. Nous avons également conçu la Xbox Series X pour supporter l'orientation verticale et horizontale. C'est audacieux et unique.''

''Nous savons que notre console Xbox est une partie si importante de la façon dont les gens pensent leur connexion à la marque Xbox, et si je vous demandais sur quelle plateforme vous jouiez à un jeu et que c'était chez nous, vous diriez : « Je joue sur Xbox ». Au lieu d'essayer d'être descriptif [avec] nos propres termes... nous avons parlé aux gens et obtenu des suggestions. C'était juste, « Xbox est le cœur de ma relation avec cette marque », et nous voulions que la console incarne cela.



J'ai vu beaucoup de spéculations, que ce soit « Infinite » ou « 8K »... Je veux juste que le nom dise vraiment de quoi il s'agit. Des milliers de jeux Xbox vont être jouables, vos accessoires Xbox vont fonctionner sur cette console.



Évidemment, le terme Series X nous donne la liberté de faire d'autres choses avec ce nom, afin que nous puissions créer des noms descriptifs quand nous avons le besoin.''

''Nous pensons que nous avons une bonne manette sur le marché aujourd'hui, donc nous n'avions pas vraiment l'impression de devoir retourner à la case départ pour construire un nouvel accessoire. Mais nous avons appris certaines choses en faisant la manette Elite et en écoutant les fans. L'une d'elles est le D-Pad. Nous avons un nouveau D-Pad hybride sur lequel nous avons travaillé et qui est important.



Nous ne sommes pas les premiers à créer un bouton de partage (Share), nous n'allons donc pas dire que nous l'avons inventé, mais nous avons entendu des commentaires selon lesquels le partage de contenu fait partie intégrante de l'expérience de jeu pour beaucoup de nos joueurs. Je voulais un bouton dédié au partage, donc vous l'aurez.



Et nous aurons toujours toutes les vibrations et les retours haptiques que vous avez déjà eus avec la XB1.''

''Ce sera un grand coup pour nous, ce sera un moment vraiment important, puisqu'il s'agira de l’année de lancement de la console. Maintenant que nous avons fait le point sur les spécificités de la console, tous les regards se tournent vers les jeux, les gens veulent savoir à quoi ils vont jouer et combien ça coûtera.

Lors d'une récente interview avecchef de la divisions'est exprimé au sujet du design, du nom de la machine, du bouton share, de la nouvelle croix directionnelle ainsi que de l'importance du prochain E3.Concernant le choix du nom de la console, c'est la possibilité d'avoir d'autres modèles :Phil Spencer est revenu sur la nouvelle manette et ses fonctionnalités :Sur l'importance de l'E3 2020 :