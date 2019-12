Bon, qu'est-ce qu'on retient vraiment de ces Game Awards ? Avez-vous été déçus ou satisfaits ?

Nous on a quelques jeux qui nous intéressent, mais des jeux qu'on connait déjà plus ou moins malheureusement, et évidemment l'annonce de la nouvelle Xbox Series X avec son magnifique Hellblade 2 !



Et le gagnant des Game Awards surtout... Il vous convient ou vous auriez préféré un autre jeu à la place ?