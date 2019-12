Salut a tous, pour ceux qui ne le connaissent pas RaceRoom Racing Experience est une des simulations auto les plus réaliste du marché. Hier Sector 3 a ajouté une grosse mise a jour qui améliore encore le réalisme du jeu et je vous le fait partager avec cette vidéo.

posted the 12/13/2019 at 08:03 PM by lexiz