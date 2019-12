Bonjour à tous cette nuit nous venons d assister à la presentation de la futur xbox,j avoue avoir ete surpris par cette annonce,comme tout le monde d ailleur.

Je vais pas parler de design ni de puissance mais de la manette parce qu on n en a pas beaucoup parlé.

Si on constate qu elle n a pas beaucoup changé on peut appercevoir un bouton qui apparement fait office d un bouton share.Mais...c est tout?

Bah,c est une question que je me pose parce que je m attendais à ce qu ils aillent plus loin avec le systeme de vibration des gâchettes et de la manette elle meme etant donné que Sony proposera une manette avec gâchettes de vibrations bien plus avancé que celle de la xbox actuellement voir meme de la elite.

Donc voilà,est ce qu elle va rester tel quel ou pas j en sais rien,mais pour le coup je suis un peu deçu,voila merci d avoir lu ma lettre de tristesse.