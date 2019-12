Hello à tous !Je continue à poster nos vidéos youtube par ici, étant, comme je le disais dans notre article précédent sur Resident Evil 3, un lecteur assidu de Gamekyo.Aujourd'hui on a ouvert deux colis à l'occasion des Black Friday ! La question qui se pose c'est, qu'est-ce qu'il y a dedans ?Si ça vous intéresse, la vidéo du double Unboxing est là !

posted the 12/08/2019 at 07:05 PM by projetgenesis