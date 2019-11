Je discutais avec mon collègue de Death Stranding, et il n'est pas du tout convaincu de la façon dont bouge les lèvres dans Death Stranding... Sachant que le résultat est plus convaincant dans L.A. Noire sortie 9 ans après !







Et il est vrai qu'au niveau des mouvements de lèvres et de langue, le travail effectué sur L.A. Noire force le respect, y compris 9 ans plus tard...







Vous en pensez quoi ce votre côté ? Personnellement, à aucun moment je n'ai été gêné par la performance des acteurs à ce niveau, les visages m'ont toujours paru naturel et justement très convaincant ^^' !