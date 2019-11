Bonjour à tous, Après avoir suivi de multiples tuto qui n'ont pas fonctionnés, je m'en remet à vous. Impossible de se connecter à l'appli xbox (beta) car au moment de me connecter au xbox live j'ai le message suivant : 'IMPOSSIBLE DE VOUS CONNECTER A XBOX LIVE : Une ouverture de session spécifiée n'existe pas. Elle est peut-être déjà terminée" Et quand je check mon NAT : "TOREDO N'est PAS ELIGIBLE" (dsl j'arrive pas à joindre des photos) Quelqu'un a t-il déjà eut et résolu ce problème svp ? Merci beaucoup pour votre aide

Who likes this ?

posted the 11/17/2019 at 10:15 AM by sunuke