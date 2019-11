Et oui aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un monstre de la marque xbox et du jeu vidéo tout court ! Halo 2 est sorti initialement le 9 novembre 2004 sur le territoire Américain et le 10 novembre en Europe !C'est le jeu qui a propulsé le xbox live en orbite !Le 9 mai 2007, 5 millions de joueurs uniques seront connectés sur le réseau.C'est également le jeu le plus vendu sur la première xboxBon anniversaire à cette merveille !