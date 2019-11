C'est officiel : Ubisoft a annoncé que Just Dance 2020 était le tout dernier épisode de la franchise à sortir sur Wii (notez qu'il n'est même pas sorti sur Wii U).Et jusqu'à preuve du contraire, aucun autre titre n'est annoncé sur cette machine qui incarne autant de grands moments que des heures sombres dans l'industrie.Bon vent

posted the 11/07/2019 at 07:19 PM by shanks