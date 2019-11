CourrierInternational

Tout au long du mois d’août dernier, Microsoft Japon a “permis à l’ensemble de ses 2 300 employés de ne pas travailler pendant cinq vendredis d’affilée, sans réduction de salaire”, explique The Guardian.En plus de cela, Microsoft a subventionné les vacances des familles des employés à auteur de $920, poursuit le quotidien britannique de centre gauche.Outre l’amélioration de la productivité, le géant d’Internet aurait aussi réalisé des économies d’énergie et de papier durant la même période. Un format apprécié par 92 % des employés, indique le journal en citant les chiffres avancés par Microsoft.Microsoft n’envisage pour l’instant pas de généraliser la pratique qui restait un test, conclut The Guardian. Mais elle envisage de retenter l’expérience cet hiver.