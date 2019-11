Hey oui les testeurs de IGN sont simplement de gros branleur assisté.En gros ils ont mis 6,8/10, parce il y a aucune indication pour aller à un point A à B.Du gros foutage de gueule.En tout cas c'est dégueulasse pour le travail des développeurs.Voici le screenshot de TwitterTesteur IGN en actionLe Twit traduit avec deepl(il y a eu un souci avec imao)Voici la raison IGN pour laquelle ils ont donné Death Stranding 6.8/10.. :Dans RDR2, le jeu vous dit que faire et où aller mais dans DS, il ne lmao pas lmaoCes enfants sont fous parce que le jeu ne vous dit pas quoi faire, maintenant nous savons pourquoi les journalistes jouent toujours en mode facile

posted the 11/03/2019 at 02:35 PM by joporterbridges