Ayant plutôt bien apprécié "The Legend of Legacy" c’était avec une certaine impatience que j’attendais à l’époque sa pseudo suite The Alliance Alive. Mais quelle déception ce fut quand j’ai appris qu’il ne sortirait qu’en demat chez nous (et évidement #fuckledemat, encore plus sur 3DS a 40 balles).Heureusement Furyu a eu la bonne idée de nous faire un remaster sur PS4 et Switch (version que je me suis procuré car je suis un mauvais Pro-S)The Alliance Alive prend place dans un monde scindé en plusieurs parties par une barrière magique infranchissable nommée le « Dark Current ». Les humains sont ainsi repartis dans divers mondes et sont sous l’autorité des Deamons qui ont gagné la guerre il y a 1000 ans. Nous allons suivre divers protagonistes qui ont chacun leurs motivations (de Galil le resistant a Vivian la Deamon s’intéressant aux humains, en passant par Gene un humain ayant trouvé son compte en servant les Deamons) et qui vont finalement s’unir pour renverser cette dictature.- Histoire et univers vraiment sympa- Persos attachants- Bon système de combat- Une Worldmap (avec airship et tout)- Magnifique OST- Le systeme de Guild- Une trentaine d’heures de jeux- De manière general un peu trop simple- Certains perso auraient pu être plus poussé niveau background- Une traduction FR n’aurait pas été du luxe meme si rien de compliqué ici- Quelques bugs sonores sur Switch ?The Alliance Alive avait tout d’un excellent RPG à l’ancienne. L’univers a du charme, l’histoire est simple mais efficace, les personnages sont attachants, l’OST de Masashi Hamauzu (FFX, FFXIII, World of FF ect…) est encore une fois superbe bien qu’un poil inferieur a celle qu’il avait composé pour The Legend of Legacy. On a un bon système de combat, une worldmap a l’ancienne, du ship/airship, des zones cachées, quelques boss secrets, 3 persos optionnels, des mini donjons annexes ect… On a aussi ce système de guild qui nous permet de construire des tours a divers endroits de la map pour nous octroyer du buff dans les combats, une très bonne idée qui nous pousse a l’exploration et a la recherche des « guildmaster » (sans un guildmaster on ne peut créer une tour) pour étendre le réseau a travers le monde. La recherche de « membre de guilde standard » permet de monter en niveau les guildes et de débloquer l’achat nouveaux sorts et équipement.Alors qu’est-ce qui noirci un peu le tableau ?Contrairement à The Legend of Legacy qui était assez difficile ici c’est malheureusement un peu l’inverse. A part certains moments un peu plus corsées et quelques ennemis rares disséminées sur la map on roule sur le jeu la majeur partie du temps et tout est fait pour qu’on en chie le moins possible, de la Quicksave deja presente dans TLOL (en plus des sauvegardes classiques) aux Points de Talents permettant de débloquer des compétences passives qui vont rendre le jeu encore plus simple (du style « les ennemis sur la worldmap ne vous fonce plus dessus » ce qui transforme la zone final en une promenade de santé alors que ça aurait pu être l’une des zones les plus chaude du jeu vu le nombre de mobs s’y trouvant).On pourra aussi parler des armes qui se cassent lorsqu’on utilise une furie, une bonne idée qui nous pousse a ne pas trop en profiter, mais qui est malheureusement balayé rapidement une fois qu’on obtient le pouvoir de les réparer a chaque dodo.J’ai aussi eu une dizaine de craquements sonores de 1 a 2 secondes (sur 30 heure de jeux c’est rien mais faut le préciser), docké comme undocké avec deux casques différents, mais je ne sais pas si c’est mon jeu ou ma console car ce n’est pas un probleme reporté dans les tests a part un qui en parle, mais lui parlait uniquement pour les cinématiques.