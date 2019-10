D'après l'insider Wario64,s'apprête à lancer sur le marché, juste à temps pour les vacances de Noël, unnouveau bundlecontenant le modèle slimplus trois des plus gros jeux exclusifs ducatalogue, à savoiretDe son coté, Daniel Ahmad, analyste de, a précisé que le package en question pourraitêtre le même que celui déjà lancé sur le marché asiatique, qui, en plus du contenu mentionnéci-dessus, inclut également trois mois deSelon ses sources, l'offre destinée aux États-Unis ne devrait pas inclure l'abonnement au service payant.Aucune information, pour le moment, concernant le marché européen.

