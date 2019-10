Gamekult

Sans parler de trahision nationale, le fait est que Nintendo reconnaît avoir commis deux impairs auprès du public japonais. Le premier est de ne jamais avoir indiqué que Tokyo Mirage Sessions #FE Encore est basé sur l'édition occidentale de Tokyo Mirage Sessions #FE, laquelle avait fait l'objet d'un certain nombre de retouches de nature cosmétique pour ne pas s'attirer trop de problèmes au regard de l'exposition des héroïnes mineures du jeu. Le public japonais pouvait d'autant moins s'en douter que l'une des captures utilisées par Nintendo pour promouvoir Tokyo Mirage Sessions #FE Encore sur son site officiel était clairement extraite de la version Wii U japonaise. Cette dernière est la seule dans laquelle Tsubasa et ses copines s'affichent en bikini, comme on peut le voir dans ce comparatif Japon/Occident.Les images incorrectes ont été modifiées le 10 octobre, et c'est une semaine plus tard que Nintendo a clarifié la situation en expliquant que la version japonaise de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore est donc sujette aux mêmes modifications que Tokyo Mirage Sessions #FE en Occident.En localisant le RPG d'Atlus pour l'Occident en juin 2016, Nintendo avait non seulement retouché certaines tenues mais aussi modifié l'âge des personnages de façon à leur donner une année de plus (la protagoniste Tsubasa devenant ainsi majeure avant l'heure) et censuré la visibilité lors de certains angles de caméra un peu trop audacieux. Le plus gros changement était intervenu dans le cadre du troisième donjon du jeu, dont le thème original reposait sur le mannequinat et plus spécifiquement sur une gravure idol dont le travail est de poser de façon suggestive en sous-vêtements et autres maillots de bain. Dans la version occidentale, il n'était soudainement plus question de bikini mais de vêtements urbains nettement moins risqués, comme le détaillait la chaîne Censored Gaming.