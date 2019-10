Dans le dernier numéro du magazine officiel Xbox de novembre,, directeur principal pourle marketing produit mondial chez, s'est exprimé sur la prochaine génération de consoles.Par rapport à la génération actuelle, il a promis qu'il y aurait une "grosse mise à jour" en ce qui concernela partie processeur, disant qu'ils veulent se concentrer non seulement sur l'améliorationgraphique, mais aussi sur le taux de rafraîchissement.La prochaine génération de consoles,et, sera lancée en fin d'année prochaine.

posted the 10/19/2019 at 04:31 PM by leonr4