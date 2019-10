First 4 Figures a révélé hier la figurine de Zelda de Breath of the Wild qui sera du coup disponible pour les précommandes le 25 octobre prochain.C'est la seconde figurine pour le jeu The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Elle devrait avoir les mêmes dimensions que la première figurine soit 10" (environ 25cm), et sa version premium aura un socle lumineux.Il me semble que First 4 Figures produit ses figurines avec un PVC matière différente du PVC des figurines japonaises (en tout cas le rendu est différent), donc ça pourrait vous intéresser sachant qu'encore une fois c'est une figurine qui devrait être à un prix plus abordable que l'essentielle des figurines produites par la marque.S'il pouvait faire tous les champions, ça pourrait promettre un belle collection de figurines.