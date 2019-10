Alors qu'on pensait avoir la version japonaise d'origine sans censure, il en sera tout autre puisque meme au Japon "Tokyo Mirage Session #FE Encore" sera basé sur la version Wii U censurée sortie en Occident.Nintendo prétend qu'il est plus simple de se baser sur cette version pour sortir le jeu mondialement et propose un remboursement a tout ceux ayant précommandé le jeu pour publicité mensongere.En effet sur le site officiel jap il y avait des images de la version original qui sont maintenant remplacé par la version censurée.On rappelle que dans la version occidentale les personnages feminins un peu trop dévêtues ont été un peu rhabillé et que la seance de shoot en maillot de bain a été remplacé par une seance "fashion".

posted the 10/19/2019 at 09:20 AM by guiguif