Atelier Ryza sortira pile dans deux semaines chez nous et malgré les bonnes notes et grosses ventes japonaises une petite polémique commence a faire surface.On connait l'amour de Koei pour les DLC, il suffit de voir que le nombre de cosmétiques achetables dans Dead or Alive 5 dépasse les 1000 euros, mais cette fois-ci Koei a décidé de mettre les bouchées doubles pour sa série de RPG avec un season pass a plus de 70 dollars, soit plus cher que le prix du jeu.Outre les tenues type maillots de bains, skins d'armes et une nouvelle zone, c'est surtout d'apprendre que les quêtes personnelles habituelles ont été coupées pour les inclure dans ce pass qui semble créer la grogne.