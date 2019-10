Metacritic 80/100 (16 critiques) -Pour l'instant-

God is a Geek 9/10

Indivisible est un merveilleux mélange de RPG et de Metroidvania qui propose des batailles passionnantes et un monde propice à l’exploration.

IGN 8,8/10

Indivisible parvient à fusionner la plateforme 2D, des combats palpitants et une histoire stimulante qui donne lieu à l’un des jeux de rôle les plus créatifs de l’année.

Gameblog 7/10

Destructoid 7/10

Gamespot 7/10

Indivisible is a wonderful blend of RPG and Metroidvania that has exciting battles and a world ripe for exploring.Indivisible manages to merge 2D platforming, thrilling combat, and a thought-provoking story resulting in one of the most wildly creative RPGs of the year.Indivisible est un jeu de plate-forme et un RPG sans prise de tête. Sans grande profondeur non plus du coup. Un défaut sans aucun doute pour ceux qui espéraient s'atteler à un jeu de rôles emprunt d'une certaine complexité. Pour les autres, il demeure un jeu très sympathique, de par ses beaux atours de dessin animé japonais, ses personnages, s'ils ne sont très charismatiques, au moins toujours mignons et amusants, et son dynamisme général.