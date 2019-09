Ces 3 licences ont marqué le monde du jeu vidéo et personnellement Gears 2/4 (oui je dois être un des seuls) , God Of War II (le III très bon) et bon nombre de Zelda sont des excellents jeux.Les seules différences dans les diverses suites venaient des graphismes, d’ajouts de gameplay associés aux mécaniques de bases, une avancée ou nouvelle histoire, et d’autres ajouts liés à l’ADN du produit.Ces 3 univers ont vu l'arrivée de l'Open-World. Déjà plus ou moins présent dans Zelda, là ils l'ont super bien poussé ce qui s'apparente à une démarche logique, autant je trouve plutôt étrange pour un beat'em all ou un TPS. Mais dans les 3 cas, je n'ai pas retrouvé l'essence des jeux originaux :: des personnages badass pour Gears et une mythologie exploitée en profondeur (j'entends par là plusieurs dieux ou héros) pour God of, le ressenti d'apocalypse pour Gears et d'une grande force ennemie pour God of, du rythme permanent dans les affrontements et une mise en scène/situation toujours renouvelée et intégrée directement dans l'histoire, du grandiose et de l'épique quasi en permanence...: un sentiment de progression !, des objets uniques (comme des reliques magiques) qui permettait de progresser dans le monde, des donjons tous différents qui donnaient le sentiment de progression, des boss et ennemis vraiment différents qui, encore une fois, donnaient un sentiment de... progression.Je parle donc de jeux apéros car j’ai n’ai pas été satisfait, je n’ai pas retrouvé toute la quintessence des produits originaux, en terme de sensation et de cohérence liée à leurs univers vidéoludiques. Et j'ai eu l'impression de jouer à des produits bâtards, un peu expérimentaux, en pleine phase de transitions.J'aimerai pour leurs suites :, plus de spectaculaires, de castagnes et de dieux (les vrais, Thor and co et pas les punks à chien) ainsi que plus d'animations et d'ennemis variés avec un rythme soutenu (quid de l'Open World ??)., des actes avec un rythme comme le dernier (mais quid de l'Open World également ??) et plusieurs moments grandioses comme la fin de l'acte 3. Et en mettant plus en avant Marcus et en espérant que Kait et JD/Del prennent des couilles (Fahz, une grosse tête à claque)., des donjons réellement variés, des villages supplémentaires et un côté narratif plus poussé, donnant un véritable sentiment de ...Merci à Neil D. qui a bien compris que pour avoir un bon rythme il faut maitriser son environnement de jeu et donc savoir l'encadrer.Et vous, que retenez-vous de ces titres par rapport à leurs précédentes aventures ? Avez-vous ressenti ce côté "apéro" et l'open-world était-il obligatoire pour raconter ce que God of ou Gears 5 avaient à dire ?